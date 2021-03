Mundial2022

A seleção portuguesa efetuou hoje em Turim o primeiro treino com vista ao jogo com a Sérvia, com os titulares do jogo com o Azerbaijão a efetuarem recuperação no ginásio, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os convocados do selecionador Fernando Santos "dividiram-se entre o treino no relvado e o trabalho de recuperação no ginásio para os titulares do encontro" de quarta-feira com o Azerbaijão, do Grupo A de apuramento europeu para o Mundial2022, disputado naquela cidade italiana, que Portugal venceu por 1-0.

A comitiva lusa parte ainda hoje, pelas 17:30 (16:30 em Lisboa), rumo a Belgrado, onde, na sexta-feira, também pelas 17:30 realizará o treino oficial, antecedido, às 16:45, da conferência de imprensa de antevisão da partida, feita por Fernando Santos e um jogador a designar.