Cabo Verde instituiu hoje o dia nacional do Batuco, a assinalar anualmente em 31 de julho, conforme proposta de lei aprovada por unanimidade dos deputados durante a última sessão parlamentar da legislatura, na presença de dezenas de batucadeiras.

Ao descrever a proposta para instituir o dia nacional do Batuco no dia da Mulher Africana (31 de julho), consensual entre os parlamentares, o deputado José Soares sublinhou a importância daquele género musical, corporizado por mulheres com os seus batuques, com origem na ilha de Santiago, mas que os emigrantes cabo-verdianos espalharam pelo mundo.

"O batuco, hoje, é tanto do interior da ilha de [Santiago], como da cidade da Praia, assim como de Lisboa, de Paris, de São Tomé, como também é de Oeiras, é de Roterdão, de Brockton [Estados Unidos da América], de Lyon", afirmou o deputado, do Movimento para a Democracia (MpD, maioria), recordando que a mais antiga referência a este género musical em Cabo Verde remonta a 1772.