Covid-19

O Governo da Guiné-Bissau decidiu hoje prolongar por mais 30 dias o estado de calamidade no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, anunciou o executivo, em comunicado.

O Conselho de Ministros deliberou "aprovar, com alterações, o projeto de decreto que prorroga, por mais 30 dias, o estado de calamidade cuja vigência termina às 23:59 minutos de hoje", refere, no comunicado divulgado à imprensa.

As alterações ao projeto, segundo o comunicado, visam o campeonato nacional de futebol, que poderá começar, e a retoma das atividades religiosas com as devidas restrições higiénico-sanitárias.