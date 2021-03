Mundial2022

O avançado João Félix considerou hoje que o jogo de sábado com a Sérvia, de apuramento para o Mundial de futebol de 2022, "será mais aberto" do que o encontro com o Azerbaijão, que Portugal venceu por 1-0.

"Vai ser um jogo completamente diferente do Azerbaijão, mas esperamos sair com a vitória", afirmou o jogador do Atlético de Madrid, antevendo "um jogo mais disputado", no qual a seleção lusa terá de estar preparada "para passar mais tempo sem bola, e defender de forma mais agressiva".

João Félix, que na quarta-feira substituiu André Silva aos 75 minutos do encontro com o Azerbaijão, da primeira jornada do grupo A de apuramento para o Mundial2022, alertou para a qualidade da seleção sérvia, que se impôs por 3-2 à República da Irlanda.