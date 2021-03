Actualidade

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, considera "um grande privilégio" ir dirigir a atriz Isabelle Huppert, na peça de Tchekhov "O Cerejal", que estreará a 05 de julho, no Festival de Avignon, em França.

"É uma sensação de grande privilégio, porque estamos a falar não só de uma atriz extraordinária, mas de uma atriz com um percurso que passa por alguns dos maiores palcos do mundo, espetáculos feitos por artistas absolutamente marcantes da história do teatro recente, além desse percurso riquíssimo em teatro ser depois também acompanhado de um percurso fenomenal como atriz de cinema", sublinhou Tiago Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

O Festival de Avignon divulgou na quarta-feira que Tiago Rodrigues vai encenar a última peça escrita pelo dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904), na sua próxima edição, a decorrer naquela cidade francesa nos próximos dias 05 a 17 de julho, um espetáculo que será protagonizado por Isabelle Huppert.