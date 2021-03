Actualidade

A produção global de veículos caiu 16% no ano passado para cerca de 77,6 milhões de unidades, recuando para os níveis de 2010, anunciou hoje a Organização Internacional dos Fabricantes de Automóveis (OICA).

O ano 2020 foi "a pior crise" que o setor sofreu e que veio depois de um declínio de 5,2% em 2019, que pôs fim a um ciclo de dez anos de crescimento consecutivo, disse num comunicado o presidente da OICA, Fu Bingfeng.

O retrocesso do ano passado foi muito desigual entre as diferentes áreas do mundo, uma vez que a Ásia, e particularmente a China, resistiram melhor a este movimento descendente.