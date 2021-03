Football Leaks

O inquérito que visava apurar as ligações entre a Polícia Judiciária (PJ) e a Doyen, no âmbito do processo de investigação a Rui Pinto, e que tinha sido arquivado, foi reaberto, indicou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Fonte da PGR confirmou à Lusa que o inquérito "foi reaberto", na sequência da extração de uma certidão do julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, remetida ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

A notícia foi avançada pelo jornal Publico, com este diário a explicar que este inquérito, que visa apurar eventuais irregularidades na cooperação entre o fundo de investimento Doyen e a PJ, tinha sido inicialmente arquivado.