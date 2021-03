Covid-19

Um estudo de investigadores de instituições do estado norte-americano de Massachusetts concluiu que as vacinas com a tecnologia RNA mensageiro (mRNA) são altamente eficazes na produção de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 em mulheres grávidas e lactantes.

O estudo, publicado no boletim científico American Journal of Obstetrics and Gynecology, demonstra também que as vacinas mRNA, como a da Pfizer/BioNTech e a da Moderna, conferem imunidade protetora aos recém-nascidos através do leite materno e da placenta.

Da análise feita a 131 mulheres em idade reprodutiva, 84 grávidas, 31 lactantes e 16 não grávidas, que receberam uma das vacinas com mRNA, foi possível concluir que os efeitos secundários após a vacinação foram raros e comparáveis entre as participantes no estudo.