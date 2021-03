Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, pediu hoje às "estruturas competentes" para fazerem uma sensibilização e divulgação nacional em relação aos novos impostos, aprovados no Orçamento Geral do Estado para 2021.

No comunicado do Conselho de Ministros, divulgado à imprensa, o primeiro-ministro referia-se particularmente aos combatentes da liberdade da pátria, "uma franja social que até aqui o país não conseguiu dispensar a merecida atenção e dignidade compatíveis com o seu inexcedível patriotismo".

Os antigos combatentes pela independência da Guiné-Bissau recusaram na terça-feira receber o pagamento da sua pensão de reforma por terem sido efetuados descontos relativos aos novos impostos aprovados pela Assembleia Nacional Popular e previstos no Orçamento Geral do Estado para 2021.