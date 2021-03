Actualidade

Três filmes portugueses, de Ico Costa, Susana Nobre e Mónica Martins Nunes, serão exibidos em abril, no festival suíço de cinema documental Visions du Réel, em formato virtual, foi hoje anunciado.

Na competição internacional de médias e curtas-metragens estão "Sortes", de Mónica Martins Nunes, e "Timkat", de Ico Costa, ambos em estreia mundial.

"Sortes", com 38 minutos de duração, é um filme com produção luso-alemã, rodado no Alentejo, registando a paisagem humana e rural da serra de Serpa, marcada para desertificação.