Actualidade

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique disse hoje que apenas empresas "estratégicas e estruturantes" é que vão continuar no setor empresarial do Estado, no âmbito do processo de restruturação da carteira de negócios do Estado.

"O Igepe [Instituto de Gestão das Participações do Estado] precisa de saber como é que vai classificar [essas empresas], quais são essas empresas que vão continuar connosco [no setor empresarial do Estado]", enfatizou Adriano Maleiane.

Aquele governante falava no debate da Conta Geral do Estado (CGE) de 2019, na sequência de preocupações manifestadas pelas bancadas parlamentares da oposição em relação ao plano de restruturação em curso no setor empresarial.