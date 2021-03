Actualidade

Organizações de ativistas pelo clima anunciaram hoje que o Tribunal de Justiça Europeu rejeitou uma ação contra a União Europeia movida por cidadãos afetados pela crise climática, mantendo a decisão da primeira instância relativamente a um caso iniciado em 2018.

De acordo com as Organizações Não Governamentais (ONG) que apoiam vários processos no âmbito da iniciativa "Pessoas pelo Clima", o tribunal "fez ouvidos moucos" aos cidadãos afetados pela crise climática.

A posição das ONG foi transmitida hoje, em conferência de imprensa realizada 'online', na qual estiveram presentes vários intervenientes nas ações e elementos das equipas de advogados.