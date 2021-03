Novo Banco

A antiga ministra das Finanças do governo PSD/CDS-PP, Maria Luís Albuquerque, será ouvida na comissão de inquérito às perdas no Novo Banco no dia 01 de abril, de acordo com o calendário de audições da próxima semana.

Segundo o calendário divulgado aos deputados e publicado no 'site' do parlamento, a antiga ministra do governo de Pedro Passos Coelho será ouvida pelas 09:30 de quinta-feira, 01 de abril, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Para a próxima semana estão ainda marcadas audições ao antigo presidente do Fundo de Resolução José Ramalho (terça-feira às 15:00) e ao antigo diretor do departamento de supervisão prudencial do Banco de Portugal Vasco Pereira (quarta-feira às 09:30).