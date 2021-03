Moçambique/Ataques

O ataque de "malfeitores" e "insurgentes" na vila de Palma, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, esta quarta-feira, "já se esperava", disse um padre ligado à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).

"Já se esperava que houvesse esse ataque, porque nos últimos 15 dias os malfeitores e os insurgentes vinham fazendo uma série de ataques na região de Nangade. Então, nos últimos 15 dias, praticamente as diversas comunidades que fazem divisa [fronteira] com Palma já haviam sido atacadas", indicou o padre Edegard Silva, missionário brasileiro, atualmente em Pemba, capital de Cabo Delgado, onde se refugiou depois de a sua paróquia, no distrito de Muidumbe, ter também sido palco de um ataque violento.

Outro padre em Pemba, Kwiriwi Fonseca, um dos responsáveis pela comunicação da diocese da capital provincial, explicou em declarações à AIS que "os ataques" em Palma ocorreram "em simultâneo na aldeia de Manguna e nos bairros de Quibuite e Quilaua, em Palma".