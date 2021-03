Actualidade

A Casa Fernando Pessoa e o Grupo de Comunicação, Eventos e Outreach do Centro Champalimaud, em Lisboa, venceram ex-aequo o Prémio Acesso Cultura Linguagem Clara 2021, pelos textos "Vivem em nós inúmeros" e "Vais, ou ficas?", foi hoje anunciado.

A associação Amigos do Coliseu do Porto foi distinguida com uma menção honrosa pelo texto "Circo de Natal! Ilusionismo: Telepatia".

O objetivo do Grupo de Comunicação, Eventos e Outreach do Centro Champalimaud, com "Vais ou ficas?", era divulgar projetos de investigação em curso, junto do público jovem e adulto.