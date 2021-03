Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Lisboa, 25 mar 2021 (Lusa) - A defesa de Rosa Grilo, condenada a 25 anos de prisão pelo homicídio do marido, Luís Grilo, vai recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que hoje negou provimento ao recurso apresentado. (CORRIGE O NOME DO MARIDO DE ROSA GRILO, LUÍS GRILO E NÃO ANTÓNIO JOAQUIM)

"A defesa não esperava decisão diferente, ainda que pragmática e racionalmente, de forma científica, fosse possível haver uma decisão diferente. Mas estamos em Portugal e o sistema não está habituado as estas coisas", disse em declarações à Lusa João de Sousa, perito forense da equipa de defesa de Rosa Grilo.

De acordo com João de Sousa, o processo "ainda não terminou", adiantando que a defesa irá recorrer para o Tribunal Constitucional.