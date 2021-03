Moçambique/Ataques

A Organização das Nações Unidas (ONU) está a seguir de perto os ataques em Palma, no norte de Moçambique, e está preocupada com a "rápida deterioração da situação humanitária" na região, disse hoje o porta-voz adjunto do secretário-geral.

"Estamos a seguir de perto os ataques em Palma, que começaram em 24 de março e continuaram hoje. Há informação limitada sobre os incidentes", disse Farhan Haq, porta-voz adjunto de António Guterres, em resposta à agência Lusa.

"Continuamos preocupados com a violência na província de Cabo Delgado que provoca o aumento do deslocamento de populações e leva à rápida deterioração da situação humanitária na região", declarou Farhan Haq.