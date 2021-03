Covid-19

A prorrogação de período de carência de capital em créditos com garantia pública, de até nove meses, vai abranger 71 mil operações, num total de financiamento apoiado de nove mil milhões de euros, disse hoje o Banco do Fomento.

Em comunicado, a entidade recordou que "ao abrigo do Decreto-Lei 22-C/2021, de 22 de março de 2021, o Banco Português de Fomento (BPF), enquanto entidade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo (FCGM) e 'holding' de facto do Sistema Português de Garantia Mútua (Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante), vem comunicar as condições para que as empresas com operações de crédito com garantia pública possam beneficiar de uma prorrogação" que será de até nove meses, "do período de carência de capital".

Segundo a organização, "podem beneficiar deste regime, as operações de crédito com garantia pública que tenham sido firmadas entre 27 de março de 2020 e a data de entrada em vigor do decreto-lei".