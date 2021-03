Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) diz no acórdão hoje proferido que não teve "dúvidas probatórias" que pudessem levar à absolvição de Rosa Grilo e de António Joaquim, condenados a 25 anos de prisão pelo homicídio de Luís Grilo.

O acórdão do STJ, a que a agência Lusa teve acesso, diz que, "olhando de novo para as peças de recurso, é muito evidente que, sob a invocação do princípio 'in dubio pro reo' [na dúvida, favorece-se os arguidos]" as defesas "se limitam a reiterar a generalidade das críticas" ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) em matéria de facto - erro notório na apreciação da prova, violação das regras da prova vinculada, violação das regras da experiência comum, nulidade de omissão de pronúncia" - todas julgadas improcedentes.

"E querendo [as defesas] que o tribunal tivesse tido as dúvidas probatórias que, justificadamente, não teve, e que tivesse decidido em moldes que tivessem isentado [os arguidos] de responsabilidade. Não é, essa, porém, a dimensão em que a atuação do princípio ['in dubio pro reo'] pode ser sindicada pelo STJ", explica o acórdão deste tribunal superior, de 197 páginas, que negou provimento aos recursos das defesas dos arguidos e manteve a decisão do TRL, que condenou ambos a 25 anos de prisão.