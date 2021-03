Actualidade

A multinacional Philips anunciou hoje a venda do negócio de eletrodomésticos à sociedade de investimento chinesa Hillhouse Capital por 3.700 milhões de euros, completando a sua transformação direcionada para a área do setor da saúde.

O acordo com a Hillhouse avaliou o negócio de eletrodomésticos do grupo holandês em 4.400 milhões de dólares (3.700 milhões de euros), refere a Philips em comunicado citado pela agência Bloomberg, adiantando que a multinacional, com sede em Amesterdão, espera receber cerca de 3.000 milhões de euros em dinheiro, assim que o negócio for concluído, apontando-se que seja no terceiro trimestre.

Após sair dos negócios ligados à eletrónica de consumo, nomeadamente televisores, DVD's e iluminação, com a venda da unidade de eletrodomésticos a Philips sai definitivamente dos mercados não relacionados com a área da saúde.