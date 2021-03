Covid-19

Os programadores culturais querem a introdução de horários de espetáculos evolutivos, no plano de desconfinamento, e propõem a aplicação das regras em vigor antes do confinamento e o fim das limitações a partir de 3 de maio.

Num comunicado enviado à comunicação social, a Espaço Público - Associação Profissional de Trabalhadores Culturais (que junta entidades do setor da cultura de todo o país), "propõe às autoridades competentes uma adaptação das limitações horárias dos teatros ao ritmo evolutivo do plano de desconfinamento, em consonância com o que se verifica para outras atividades".

Esta proposta surge na sequência do novo 'plano de desconfinamento', anunciado pelo Governo em 11 de março, segundo o qual teatros, auditórios, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir a partir de 19 de abril.