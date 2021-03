Novo Banco

O PSD acusou hoje o PS de estar a "brincar" com a comissão de inquérito ao Novo Banco e com a realidade de forma "execrável", ao pedir depoimentos escritos de ex-governantes sociais-democratas e a audição de Carlos Moedas.

"O PS brincou durante anos com o Novo Banco, o PS está hoje a brincar com o parlamento, está hoje a brincar com esta comissão de inquérito", acusou o deputado social-democrata Duarte Pacheco, em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos no parlamento.

Em causa está o facto de o PS ter requerido hoje os depoimentos por escrito do ex-Presidente Cavaco Silva, dos antigos primeiros-ministros Durão Barroso e Passos Coelho e a audição presencial do ex-comissário europeu e atual candidato à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, na comissão de inquérito do Novo Banco.