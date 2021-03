Moçambique/Ataques

A Espanha condenou hoje o ataque terrorista iniciado na quarta-feira, na cidade de Palma, província de Cabo Delgado, que afirmou ser "um verdadeiro salto qualitativo" na ameaça terrorista naquela província de Moçambique.

"O Governo de Espanha manifesta a sua preocupação com a situação e segue de perto a evolução dos acontecimentos, em coordenação com as autoridades moçambicanas, tanto em Maputo como em Pemba, as Nações Unidas, a UE [União Europeia] e outros países membros", referiu um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha.

O executivo espanhol também "reitera a sua solidariedade" com o Governo moçambicano "na sua luta contra o terrorismo, e com o povo de Moçambique, especialmente com os cidadãos de Cabo Delgado, que sofrem há mais de três anos as consequências de um conflito que já causou mais de 2.000 vítimas e 650.000 pessoas deslocadas".