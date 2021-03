Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que fixa a estratégia e os meios para organizar a participação portuguesa da Temporada Cruzada Portugal França, que decorrerá em 2022.

A Temporada Cruzada Portugal-França 2022 contará com uma extensa programação multidisciplinar, entre fevereiro e outubro de 2022, e com um orçamento previsto de um milhão de euros, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Cultura.

Foi também nomeada Manuela Júdice, secretária-geral da Casa da América Latina, como comissária da parte portuguesa.