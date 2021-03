Covid-19

As feiras e mercados não alimentares de Valongo vão reabrir a partir de 05 de abril, conforme prevê o plano de desconfinamento anunciado pela Governo no âmbito da covid-19, disse hoje à Lusa fonte da Câmara Municipal.

O presidente da câmara, José Manuel Ribeiro contactou, para o efeito, os presidentes das juntas de freguesia do concelho, tendo sido decidido reabrir a 05 de abril, revelou à Lusa o autarca de Ermesinde, João Morgado.

Neste cenário, a feira de Ermesinde, que funciona à segunda-feira e à sexta-feira, será a primeira a vender produtos não alimentares, prosseguindo no dia seguinte em Sobrado, na quinta-feira em Alfena, no sábado em Valongo e no domingo em Campo, contou o autarca.