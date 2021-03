Covid-19

A segunda vaga da pandemia provocada pelo novo coronavírus na Guiné-Bissau é mais virulenta, mais grave e está difícil de combater devido à greve no setor da saúde, disse hoje a alta comissária para a covid-19, Magda Robalo.

"Estamos neste momento a viver a nossa segunda vaga que está a ser difícil de combater porque esta segunda vaga decorre numa greve no setor de saúde, que tem implicações no número de amostras que são colhidas e testadas, mas o pouco que vamos tendo indica que a segunda vaga continua muito forte", afirmou Magda Robalo.

A alta comissária falava no final de um encontro com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, que hoje promulgou o decreto do Governo, que prolonga por mais 30 dias o estado de calamidade no país.