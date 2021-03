Actualidade

A Iniciativa Liberal avançou hoje com um projeto de lei para, entre outras alterações, eliminar o dia de reflexão nos atos eleitorais e permitir que as eleições em Portugal possam decorrer em dois dias consecutivos.

Em 19 de março, o deputado único liberal, João Cotrim Figueiredo, tinha revelado à agência Lusa que o partido estava "a ultimar um projeto de lei de alteração das várias leis eleitorais" que previa mais que um dia de votação, não devido à pandemia, mas como solução para aumentar a participação das pessoas.

Hoje, a Iniciativa Liberal deu entrada, no parlamento, do projeto de lei que "elimina o dia de reflexão e modifica os períodos de votação", tendo fonte do partido adiantado à Lusa que pediu o arrastamento do diploma para o debate de 08 de abril, no qual estarão em discussão os projetos-lei de PS, BE e CDS-PP que pretendem alterar a lei eleitoral autárquica nas regras relativas às candidaturas de movimentos independentes.