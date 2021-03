Covid-19

O Governo da Madeira decidiu hoje prolongar até 05 de abril as medidas de controlo sanitário da pandemia de covid-19 e o recolher obrigatório em vigor na região, anunciou o executivo insular após a reunião semanal.

O Conselho do Governo da Madeira tomou, entre outras, a resolução de "prorrogar as medidas de controlo sanitário e de recolhimento obrigatório em vigor até às 23:59 do dia 05 de abril de 2021", lê-se no texto das conclusões da reunião do executivo de coligação PSD/CDS-PP, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

No comunicado, o Governo Regional salienta que uma das exceções a esta decisão são "as visitas a cidadãos residentes em lares, as quais serão permitidas a partir do dia 30 de março de 2021, mediante o cumprimento escrupuloso de um conjunto de medidas de segurança".