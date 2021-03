Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje uma estratégia para as relações UE-África, onde apela a que se coloque o "desenvolvimento humano" no cerne da cooperação entre os dois parceiros e se abandone a "relação doador-beneficiário".

Aprovada com 460 votos a favor, 64 votos contra e 163 abstenções, a estratégia pede à União Europeia (UE) que desenvolva uma parceria com África que "vá além da relação doador-beneficiário" e que permita "cooperar em termos de igualdade, como parte de uma estratégia que capacita os governos africanos a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, a reduzir as mudanças climáticas e a promover a igualdade de género".

No âmbito desta "relação mais profunda" ambicionada pelos eurodeputados, o PE apela também a que o "desenvolvimento humano" esteja "no centro" da futura cooperação entre os dois blocos, dando "prioridade à inclusão das raparigas e à educação, incluindo a formação de professores e a redução do abandono escolar precoce", assim como à "melhoria dos cuidados de saúde e dos sistemas nacionais de saúde".