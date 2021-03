Moçambique/Ataques

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português condenou hoje "veementemente" o ataque terrorista na cidade de Palma, província de Cabo Delgado, apontando solidariedade para com Moçambique e o empenho de Portugal na cooperação para a estabilização da região.

"Portugal condena veementemente o ataque terrorista à vila de Palma, na província de Cabo Delgado, em Moçambique", referiu uma nota do MNE enviada à comunicação social.

"Acompanhamos a situação com preocupação e em comunicação próxima com as autoridades moçambicanas. Reiteramos a nossa solidariedade para com as autoridades e o povo moçambicano", acrescentou o documento.