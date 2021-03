Covid-19

Paris, 25 mar 2021 (Lusa) - Os números da epidemia continuam a subir em França com mais de 45 mil novos casos nas últimas 24 horas, segundo anunciaram hoje as autoridades, e com novas medidas sanitárias alargadas ao resto do território.

França registou 45.641 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos para 4.424.087. Este é um dos números mais elevados das últimas semanas, mostrando uma tendência ascendente.

Devido ao aumento de novos casos, o ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou hoje que mais três departamentos franceses, num total de 19, estão em confinamento e outras regiões passam a um controlo mais apertado.