O Ministério das Finanças tinha descativado, no final de janeiro, 95,6 milhões de euros dos 1.014,7 milhões de cativos e reserva previstos no Orçamento do Estado para 2021, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

De acordo com os dados da Síntese da Execução Orçamental da DGO, hoje conhecida, dos cativos (total de 691 milhões de euros) foram retirados 92,3 milhões de euros.

Já do total da reserva (323,7 milhões de euros) foram retirados 3,3 milhões de euros.