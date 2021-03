Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 estreou-se hoje com uma vitória na fase final do Europeu da categoria, ao vencer a Croácia por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo D, em Koper, na Eslovénia.

O portista Fábio Vieira marcou o único golo do encontro, aos 68 minutos, depois de um passe de Dany Mota, dois jogadores lançados por Rui Jorge já na segunda parte.

A formação das 'quinas', que precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para chegar aos quartos de final, volta a jogar no domingo, frente à Inglaterra, que hoje perdeu por 1-0 com a Suíça, culpa de um golo de Dan Ndoye, aos 78 minutos.