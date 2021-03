UE/Presidência

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia concordaram hoje que os trabalhos para a implementação de um certificado verde digital para facilitar a circulação no contexto da pandemia devem avançar com caráter de "urgência".

Reunidos num Conselho Europeu por videoconferência, cuja agenda voltou inevitavelmente a ficar marcada pela pandemia da covid-19, os líderes dos 27 adotaram uma declaração na qual apontam como prioridade máxima da UE melhorar a produção e distribuição de vacinas, mas sem esquecer a questão da mobilidade, atualmente muito condicionada por toda a Europa face às medidas restritivas adotadas.

"A situação epidemiológica permanece grave, também à luz dos desafios colocados pelas variantes. As restrições, inclusive no que diz respeito a viagens não essenciais, devem, por conseguinte, ser mantidas de momento", começam por admitir os líderes da UE, acrescentando que deve ser tida em conta "a situação específica das comunidades transfronteiriças" e assegurada "a livre circulação de bens e serviços dentro do mercado único, inclusive através da utilização de faixas verdes".