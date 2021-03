UE/Presidência

O primeiro-ministro afirmou hoje que a União Europeia está disposta a usar "todas as armas" para impor reciprocidade no acesso às vacinas contra a covid-19, mas só em último caso recorrerá à proibição das exportações.

Esta posição foi transmitida por António Costa no final da reunião do Conselho Europeu, numa conferência de imprensa em que nunca se referiu diretamente ao Reino Unido na questão da controvérsia sobre acesso às vacinas e, em contrapartida, citou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em defesa da cooperação no combate à pandemia da covid-19.

Em matéria de vacinação, segundo o primeiro-ministro, a Comissão Europeia está a trabalhar para organizar à escala europeia um esforço adicional para aumentar a capacidade de produção.