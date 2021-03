UE/Presidência

O primeiro-ministro elogiou hoje os resultados do encontro por videoconferência entre os líderes da União Europeia e o presidente dos Estados Unidos, manifestando-se confiante num novo impulso na cooperação, desde as vacinas ao combate às alterações climáticas.

Esta posição foi transmitida por António Costa, em conferência de imprensa, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, depois de ter participado em mais uma cimeira europeia que se realizou por meios digitais e que incluiu ao início desta noite uma conversa de cerca de uma hora com o novo presidente norte-americano, Joe Biden.

Esta conversa com Joe Biden foi aberta com uma breve intervenção do primeiro-ministro de Portugal, país que preside até junho ao Conselho da União Europeia.