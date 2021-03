Actualidade

O Congresso brasileiro aprovou na quinta-feira a proposta de lei do Orçamento da União para este ano, prevendo 125 mil milhões de reais (18,78 mil milhões de euros) para a Saúde.

O texto segue para apreciação do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e estabelece as receitas e despesas federais previstas para este ano, dominadas pelo agravamento da pandemia da covid-19.

De acordo com a proposta, as receitas vão somar 4,324 biliões de reais (650 mil milhões de euros), as despesas foram fixadas em mais de 2,576 biliões (390 mil milhões de euros), fora o refinanciamento da dívida e as empresas estatais, e o défice primário para o Governo Central (Tesouro, Banco Central e Segurança Social) poderá chegar a 247,1 biliões de reais (37,13 mil milhões de euros).