Covid-19

As autoridades venezuelanas decretaram hoje o estado de emergência numa zona a 74 quilómetros a oeste de Caracas para tentar travar a propagação local da pandemia da covid-19.

A medida foi tomada apesar de a Venezuela estar sob uma quarentena restrita, pelo menos até depois da Páscoa, mas quando os números oficiais de casos registam uma subida constante, atribuída à segunda onda de covid-19 no país.

"O estado de emergência" é decretado "em toda a jurisdição do município de Tovar a fim de adotar medidas urgentes, eficazes e necessárias para proteger e preservar a saúde da população, para mitigar e erradicar os riscos de epidemia, relacionados com o coronavírus e possíveis variantes, garantindo a atenção oportuna, eficaz e eficiente dos casos que se originem", de acordo com o decreto publicado.