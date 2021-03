Covid-19

A Argentina anunciou hoje a imposição de novas medidas de controlo da covid-19, que incluem a suspensão de voos oriundos do Brasil, do Chile e do México.

As novas medidas vão entrar em vigor às 00:00 de sábado (03:00 em Lisboa) e por tempo indeterminado, de acordo com a decisão administrativa já publicada no Boletim Oficial.