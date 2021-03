Actualidade

O município da Guarda criou um Centro Internacional de Dramaturgia (CID), que conta com sete países parceiros e que vai acolher escritores, encenadores, atores, tradutores, académicos, artistas e críticos, nacionais e internacionais.

O novo projeto na área das artes de palco, apresentado na véspera do dia Mundial do Teatro, tem direção de Marcos Barbosa, diretor da Escola do Largo, em Lisboa.

"Com intercâmbio cultural e artístico através de parcerias com centros congéneres dos Estados Unidos, México, Argentina, Noruega, Reino Unido, Espanha e França, o CID vai acolher escritores, encenadores, atores, tradutores, académicos, artistas e críticos, nacionais e internacionais, para que possam desenvolver projetos de criação conjunta, assumindo como principal missão a promoção de dramaturgias contemporâneas para produções", refere a autarquia da Guarda em comunicado enviado hoje à agência Lusa.