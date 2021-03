Covid-19

A economia espanhola caiu 10,8% em 2020, como resultado do impacto da pandemia de covid-19 na atividade económica, de acordo com dados definitivos publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

O número é duas décimas mais positivo do que a primeira estimativa sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol (-11%) no ano passado, feita em 29 de janeiro pelo INE espanhol.

A queda da economia em 2020 interrompe seis anos consecutivos de crescimento, com a procura interna (consumo e investimento) a serem responsáveis por 8,8 dos 10,8 pontos percentuais da contração, enquanto a contribuição negativa da procura externa (exportações e importações) foi de dois pontos.