Actualidade

As residências universitárias da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP) vão ser geridas nos próximos cinco anos por um grupo multinacional que pretende construir outros espaços em Braga, Coimbra e Aveiro, revelou hoje fonte da empresa.

Em causa estão a The Gallery Residence, situada nas Galerias de Paris, e a The Barons Residence, no Heroísmo.

Em comunicado U-World, empresa que vai gerir as residências, descreve que a The Barons Residence dispõe de 40 camas, em 20 quartos duplos, enquanto a The Gallery Residence disponibiliza 30 camas também em quartos duplos, com casas de banho privativas, e "estima receber alunos da academia do Porto em breve".