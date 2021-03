Actualidade

O secretário para a Segurança de Macau afirmou que as celebrações do 100.º aniversário da fundação do Partido Comunista Chinês (PCC) e as eleições para a Assembleia Legislativa fazem com que a defesa da segurança nacional seja uma prioridade.

"Serão realizados, neste ano, um conjunto de eventos para celebração do 100.º aniversário da fundação do Partido Comunista da China no interior da China e as eleições para a 7.ª Assembleia Legislativa em Macau, por isso, a defesa da segurança nacional em geral e a estabilidade de segurança da sociedade constituem os trabalhos de maior prioridade de ambos os lados", indicou Wong Sio Chak, segundo um comunicado hoje divulgado.

As declarações do secretário para a Segurança de Macau aconteceram na quinta-feira, durante os trabalhos policiais entre os Serviços de Segurança Pública da Província de Guangdong e as Forças e Serviços de Segurança de Macau, em Zhanjiang, província de Guangdong.