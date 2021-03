Actualidade

Dois deputados da Assembleia Legislativa (AL) de Macau estão a organizar um protesto no domingo contra o plano de apoio do Governo ao consumo, considerando que é insuficiente para ajudar os mais idosos e com menos recursos económicos.

Ng Kuok Cheong e Au Kam San, que contam com o apoio da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo de Macau na iniciativa, disseram hoje que o protesto se justifica porque as medidas de ajuda económica não ajudam os mais vulneráveis.

O plano governamental "só torna os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres", disse à Lusa o deputado Au Kam San, referindo-se à terceira ronda de apoios ao consumo e financeiros anunciados em 15 de março pelo Governo para revitalizar a economia, na sequência do impacto económico da pandemia da covid-19.