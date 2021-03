Actualidade

O presidente da Rede Nacional de Defensores dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau, Fodé Mané, disse hoje à Lusa que estão a aumentar situações de violência contra ativistas dos direitos humanos, sobretudo na zona sul do país.

Antigo reitor da universidade Amílcar Cabral e advogado, Fodé Mané fez esta constatação após um périplo pelo interior da Guiné-Bissau, na sequência de várias denúncias de ativistas de que estão a ser ameaçados, expulsos ou transferidos dos seus locais de trabalho por defenderem os direitos humanos dos cidadãos.

Fodé Mané disse que quando confrontadas com o fenómeno de aumento de violência contra ativistas dos direitos humanos, as autoridades respondem que a população não está a respeitar as normas impostas para evitar o alastramento do novo coronavírus.