O médio André André renovou o contrato que o liga ao Vitória de Guimarães até ao final da época 2023/24, anunciou hoje o clube vimaranense, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, no sítio oficial na Internet.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia que acertou o prolongamento do contrato com o jogador André André, que passa a estar ligado a esta sociedade até junho de 2024, com opção por mais um ano. O capitão de equipa e internacional A por Portugal ficará assim ligado ao Vitória por, pelo menos, mais três épocas desportiva", informa o comunicado.

Aos 31 anos, André André é o futebolista do plantel treinado por João Henriques com mais jogos pelo clube de Guimarães: participou em 162 desafios e marcou 35 golos.