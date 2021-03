Covid-19

O porta-voz do Kremlin rejeitou hoje as acusações do ministro francês dos Negócios Estrangeiros, garantindo que nem a Rússia nem a China usam as suas vacinas anti-covid-19 como "ferramenta de influência" internacional ou propaganda política.

"Discordamos em absoluto [das acusações] de que a Rússia e a China estão a usar a pandemia do coronavírus e o problema das vacinas como ferramentas de influência", disse Dmitry Peskov.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, acusou, em entrevista hoje emitida pela rádio France Info, a Rússia e a China de fazerem propaganda política.