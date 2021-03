Covid-19

A média diária nos últimos sete dias de novas infeções pelo SARS-CoV-2 desceu esta semana para valores que não se verificavam desde setembro de 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje.

Pelos números do INE, no dia 24 de março registou-se uma média diária de 451 casos de infeção nos sete dias anteriores (3.155 casos no total), o "valor mais baixo desde 09 de setembro de 2020", continuando a "diminuição acentuada do número de novos casos confirmados nos últimos sete dias" a partir a 28 de janeiro.

A taxa de incidência de contágios a 14 dias era na passada quarta-feira de 64 casos por 100 mil habitantes, muito abaixo do máximo de 1.667 casos verificada a 29 de janeiro.