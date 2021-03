OE2020

O rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto situou-se nos 133,6% em 2020, aumentando face aos 116,8% registados em 2019, de acordo com a nota do Procedimento dos Défices Excessivos divulgada hoje pelo INE.

"A dívida bruta das AP [Administrações Públicas] terá atingido 133,6% do PIB em 2020 (116,8% no ano anterior)", um valor que corresponde a 270.491,7 milhões de euros de endividamento, apontam os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2019, a dívida foi de 249.977,5 milhões de euros, a que correspondeu um rácio face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 116,8%, enquanto em 2018 a dívida pública foi de 121,5% do PIB e em 2017 de 126,1%.