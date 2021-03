Actualidade

A taxa de poupança das famílias em 2020 foi de 12,8% do rendimento disponível, uma subida de 5,7 pontos percentuais face a 2019, o valor mais alto desde 2002, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No quarto trimestre de 2020, "a taxa de poupança atingiu 12,8%, sendo necessário recuar a 2002 para encontrar uma taxa de poupança idêntica", refere o INE, adiantando que aquele resultado "refletiu sobretudo a variação nominal de -5,0% do consumo privado em 2020".

Trata-se, assinala a autoridade estatística, de uma variação negativa do consumo privado "sem precedentes" à luz da série iniciada em 1995, tendo em conta que "o rendimento disponível das famílias aumentou 1,0%, "refletindo em parte as medidas de políticas públicas adotadas no contexto da Pandemia e com reflexo na redução do saldo das Administrações Públicas (AP)".